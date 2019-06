Contra’ San Marco, resterà chiusa per tutta la giornata a pedoni e veicoli per potatura urgente di un albero

La polizia locale comunica che proseguirà per tutto il giorno la chiusura al passaggio pedonale e veicolare in entrambe le direzioni di contra’ San Marco a causa dell’intervento di messa in sicurezza urgente di un albero pericolante all’interno del cortile della scuola Dame Inglesi, iniziato questa mattina su disposizione dei vigili del fuoco.

Sul posto due pattuglie della polizia locale regolano il traffico, con deviazione obbligatoria in contra’ Chioare per chi proviene da Ponte Pusterla e in contra’ della Misericordia per chi arriva da contra’ San Francesco. Aim Amcps sta posando la relativa segnaletica.