Contra’ San Bortolo, lavori di manutenzione da sabato 11 luglio

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Da lunedì 11 luglio in contra’ San Bortolo, nel tratto compreso tra la rotatoria di viale D’Alviano e via Tasso, prenderanno il via una serie di interventi manutentivi.

Tra sabato 11 e domenica 12 luglio, Viacqua interverrà per ripristinare una voragine su fognatura all’altezza del punto prelievi dell’Ospedale civile. Da lunedì 13, invece, Aim Servizi a Rete Srl effettuerà la manutenzione straordinaria delle condotte del teleriscaldamento con l’apertura di due importanti buche: una all’altezza del civico 69 e l’altra verso l’incrocio con via Tasso.

Nel mentre il servizio infrastrutture del Comune, per rendere più fruibile il marciapiede lungo il nosocomio, procederà con l’adeguamento delle dimensioni dei due tratti tra il punto prelievi e la rotatoria.

“Concentriamo più lavori necessari in un unico cantiere – precisa l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi – per ridurre al minimo i disagi ai cittadini. Nel corso del prossimo anno procederemo con la riasfaltatura definitiva e riconsegneremo così alla città l’intero tratto stradale rimesso a nuovo ed in sicurezza”.

Per coordinare i tre cantieri è prevista fin da subito, già durante i primi due interventi di Viacqua e Servizi a Rete Srl, la chiusura del tratto stradale interessato. Successivamente, per consentire l’adeguamento dei marciapiedi, la strada verrà riaperta e sarà sufficiente il restringimento di carreggiata e l’istituzione di un senso unico alternato.

Nello specifico nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 luglio contra’ San Bortolo rimarrà chiusa da porta San Bortolo. All’intersezione tra le contra’ San Francesco e San Bortolo e via Tasso sarà obbligatoria la svolta a sinistra su via Tasso. Stradella Ospedale e le attività commerciali della zona saranno raggiungibili dall’incrocio tra via Tasso, contra’ San Bortolo e contra’ San Francesco, solo per i residenti e con successiva inversione di marcia.

Da lunedì 13 sarà chiusa contra’ San Bortolo dall’intersezione tra via Tasso e le contra’ San Bortolo e San Francesco, con l’obbligo di svolta a sinistra su via Tasso. Stradella Ospedale e le attività commerciali saranno raggiungibili da porta San Bortolo, solo per i residenti e con successiva inversione di marcia.

Per tutta la durata del cantiere sarà sempre fruibile il parcheggio San Francesco (da contra’ San Francesco) e non sarà possibile raggiungere in auto il punto prelievi dell’Ospedale.

Durante la chiusura del tratto interessato dai lavori, sarà sempre consentito il passaggio dei pedoni e l’accesso ai residenti e ai mezzi autorizzati dell’AUlss 8 Berica, compatibilmente con le necessità legate agli interventi.

I lavori si protrarranno per circa un mese, condizioni meteo permettendo.

Nelle principali arterie della zona, ponte Pusterla, viale d’Alviano e via Fratelli Bandiera, sono già stati posizionati cartelli che segnalano la chiusura.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde (http://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.

Sono previste deviazioni degli autobus. Maggiori dettagli saranno pubblicati sul sito www.svt.vi.it