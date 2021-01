Continua in Veneto lo sgombero neve dai tetti

Prosegue per il Soccorso alpino l’attività di sgombero neve dai tetti delle località maggiormente colpite dalle recenti straordinarie nevicate in provincia di Belluno. Oggi in Comelico una trentina di soccorritori delle Stazioni di Val Comelico, Feltre, Alpago, Prealpi Trevigiane, Pedemontana del Grappa, nonché Verona e Vicenza speleo, hanno provveduto a liberare dal peso numerosi edifici pubblici a San Nicolò Comelico e Santo Stefano di Cadore, in particolare a Campolongo. Chiese, canoniche, palestre e scuole primarie in vista della possibile riapertura. In collaborazione con i mezzi di Vigili del fuoco ed esercito sono stati ripuliti inoltre tetti di case private in situazione critica. Anche il Soccorso alpino di Auronzo è intervenuto nel territorio di competenza, così come i soccorritori di Agordo a Chenet di Cencenighe e quelli della Val Biois a San Tomaso Agordino. Domattina le squadre proseguiranno su nuove strutture.