Conte: “Proroga Stato Emergenza covid fino al 31 dicembre”. Salvini: “No grazie”

Il premier Conte lo ha dichiarato a Venezia, dove si trovava per i test di sollevamento del Mose. La proroga prevede alcune misure come lo smart working per dipendenti pubblici e privati e la possibilità di adottare nuovi Dpcm (strumenti legislativi che non hanno bisogno di passare dal varo delle Camere, al contrario dei decreti). La Protezione civile manterrà un ruolo centrale, soprattutto in vista della riapertura delle scuole . Non vi è ancora la decisione ufficiale ma il premier conferma.

Lo stato di emergenza doveva finire il 31 luglio ma il premer ha dichiarato: “Ragionevolmente, ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il coronavirus dopo il 31 luglio. Lo stato di emergenza serve per tenere sotto controllo il virus. Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione”.

Arriva subito la protesta di Matteo Salvini, leader della Lega: “”Allungarlo? No grazie. Gli Italiani hanno dimostrato buon senso, meritano fiducia e rispetto, adesso vogliono vivere, lavorare, amare. Con tutte le attenzioni possibili, la libertà non si cancella per decreto”.