Consumavano nei locali senza pagare: denunciati in due

Il Giornale di Vicenza riporta delle tre denunce per insolvenza fraudolenta sporte a carico di due cittadini albanesi a Malo e Monte di Malo. I due, D.G., 28 anni, di Schio, ed E.K., 40 anni, residente all’estero, che ieri sono stati sorpresi consumare in alcuni bar senza pagare e fare rifornimento alla loro auto senza pagare la benzina.

La denuncia è partita da un distributore di benzina di Malo, che ha denunciato la coppia, sorpresa anche in due locali pubblici a Malo e a Monte di Malo, ma i casi potrebbero essere molto di più. I due viaggiavano a bordo di una Bmw 7 e sono stati fermati in un bar a San Tomio, dove il titolare del locale, accortosi che la coppia se n’era andata senza pagare, aveva lanciato l’allarme.

I vigili, grazie al Targa System del paese, sono riusciti a trovare il veicolo e a identificare i due, non prima però che questi facessero rifornimento per 20 euro al distributore Eni di via Pasubio per poi scappare. Alla fine, i due sono stati trovati all’Edo’s Bar di via Sile, dove sono stati identificati dai carabinieri.