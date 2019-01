Consulenze gratuite all’Informagiovani di Vicenza

Informagiovani Vicenza, proseguono le consulenze specialistiche gratuite

In collaborazione con Confcommercio, Confartigianato e Niuko – Innovation & Knowledge

All’interno del Progetto Giovani Vicenza, gestito dal Consorzio Prisma, Informagiovani Vicenza continua a proporre, anche per il 2019, un calendario diversificato di consulenze gratuite.

I temi vanno dall’avvio dell’attività d’impresa, alle strategie comunicative nei confronti dei clienti fino alle opportunità di inserimento nel mercato del lavoro riservate agli under 30 che non studiano e non lavorano.

Ogni primo mercoledì del mese, dalle 15.30 alle 18, Confcommercio Vicenza mette a disposizione un proprio consulente per giovani che hanno un’idea imprenditoriale ma non sanno come realizzarla e che vogliono perfezionare la comunicazione della propria start-up nei confronti di potenziali clienti.

Il terzo martedì del mese, dalle 15.30 alle 17.30, invece, lo sportello Garanzia Giovani, in collaborazione con Niuko – Innovation & Knowledge, propone colloqui a giovani fino a 29 anni che non studiano e non lavorano e che sono interessati a conoscere tutte le opportunità per inserirsi o re-inserirsi nel mercato del lavoro attraverso corsi di formazione specifici ed esperienze retribuite in azienda con la possibilità di venire assunti.

Ogni quarto mercoledì del mese, dalle 15.30 alle 18.30, in collaborazione con Confartigianato Vicenza, grazie a un consulente i giovani partecipanti potranno capire come ideare il business plan della propria idea imprenditoriale.

Per prenotare il proprio posto agli sportelli basterà collegarsi al sito www.informagiovani.vi.it, oppure inviare una mail a informa@giovani.vi.it o chiamare il numero 0444222045.