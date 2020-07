Consegnati i lavori per la riqualificazione funzionale ed energetica di nove alloggi erp

Sono stati consegnati oggi e saranno conclusi entro la fine di ottobre i lavori di recupero funzionale e efficientamento energetico di nove alloggi di edilizia residenziale pubblica, parte di un più ampio piano di riqualificazione cofinanziato con fondi POR FESR del Veneto nell’ambito della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Area urbana di Vicenza.

Alla firma di consegna dei lavori alle ditte aggiudicatarie era presente l’assessore al patrimonio Silvia Maino.

“Si tratta di interventi importanti – ha detto l’assessore Silvia Maino – perché vanno a riqualificare in modo radicale nove appartamenti molto vetusti che saranno restituiti al patrimonio comunale, e quindi ai cittadini che hanno diritto all’erp, completamente rinnovati, insieme ad altri tre i cui lavori partiranno a settembre nell’ambito dello stesso cofinanziamento europeo. Il 37% dei nostri 1460 alloggi erp risale a prima del 1990, il 51% è stato realizzato tra gli anni ’90 e il 2010 e solo una parte residuale è più recente. Questi dati rendono evidente quanto importante sia attingere a tutte le fonti di finanziamento possibili per intervenire su tutti quegli alloggi per i quali risulta conveniente avviare progetti di recupero”.

I nove alloggi di edilizia residenziale pubblica sui quali interverranno tre diverse ditte, vincitrici di altrettanti appalti, sono in via Bertolo (quattro appartamenti), in strada Polegge (due appartamenti), in via lago di Toblino (un appartamento), in via Medici (un appartamento) e in via Palestro (un appartamento).

Si tratta di alloggi molto vetusti e degradati, in alcuni casi risalenti agli anni 50 e di fatto mai ristrutturati.

Tutti gli appartamenti necessitano di importanti interventi di rifacimento degli impianti di riscaldamento (in alcuni casi addirittura inesistente), idraulico ed elettrico e di sostituzione dei serramenti e delle porte. Sono previsti la posa di controsoffitti isolanti, la sostituzione dei pavimenti, la sostituzione dei sanitari e molti altri interventi finalizzati alla completa riqualificazione degli alloggi.

L’importo complessivo dei lavori, comprese le somme a disposizione, ammonta a 635 mila euro. Per la riqualificazione dei quattro alloggi di via Bertolo il totale degli interventi ammonta a 205 mila euro. I due appartamenti di strada di Polegge richiedono un interventi complessivo per 175 mila euro. Il lotto relativo agli altri quattro alloggi prevede lavori per 255 mila euro

Il recupero funzionale e l’efficientamento energetico dei nove alloggi rientra in un intervento di recupero riguardante complessivamemte12 alloggi .

Oltre agli alloggi di cui sono stati consegnati i lavori oggi, infatti, è in corso l’approvazione dei progetti esecutivi per la riqualificazione di altre tre appartamenti che si trovano rispettivamente in stradella Retrone, viale Fiume e via Schiavo.

L’intervento riguardante i 12 alloggi è cofinanziato con un contributo di 661.333,38 euro dal Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR 2014 – 2020) del Veneto, nell’ambito della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Area urbana di Vicenza. Il Comune interviene con circa 183 mila euro.

L’intervento complessivo 2017 – 2021 prevede il recupero di 45 alloggi Erp (17 alloggi già recuperati nel 2018, i 12 in corso e altri 16 che saranno recuperati ed efficientati dal punto di vista energetico a partire dal prossimo anno) per un contributo POR FESR complessivo di 2.634.666,68 euro

I 12 alloggi, il cui recupero andrà rendicontato entro il 2020, potranno essere assegnati l’anno prossimo.