Consegnati all’Altopiano di Asiago i 3.000 euro raccolti a Grisignano

Da Grisignano ad Asiago per consegnare 3.000 euro da utilizzare per la ricostruzione dei boschi dopo i gravi danni inferti dal maltempo. La delegazione composta dal consigliere comunale Paolo Pontarin, dal presidente della sezione grisignanese degli Alpini Tristano Paggin, e dall’amministratore unico di Antica Fiera del Soco Marco Casarotto si è recata sull’Altopiano nella Reggenza dei Sette Comuni per consegnare la donazione direttamente nelle mani del presidente dell’Unione Montana Emanuele Munari e del consigliere del capoluogo montano Manuel Cunico.

I 3.000 euro sono stati raccolti a Grisignano a partire da dicembre, in occasione del primo simposio di scultura in legno Winter Soco Wood, grazie ai biglietti di una sottoscrizione a premi e alla cena organizzata dagli Alpini i Grisignano. Con il contributo degli altri Comuni che hanno aderito alla raccolta fondi (Caldogno, Villaga, Montegaldella) la somma devoluta è arrivata complessivamente a 4.500 euro. «Ringraziamo di cuore i grisignanesi e tutti coloro che hanno voluto partecipare, dimostrando ancora una volta grande sensibilità e solidarietà – sottolinea l’amministratore unico di Antica Fiera del Soco, Marco Casarotto -. La generosità dei nostri concittadini è stata testimoniata anche da un piccolo ma significativo gesto: una signora, che aveva vinto alla lotteria un cesto di quaderni, penne e colori, ha subito devoluto il premio alla scuola elementare. Questo è lo spirito solidale che rende davvero speciale la nostra comunità».