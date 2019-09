Confindustria Vicenza commenta l’annuncio della lista dei ministri del Conte bis

Di seguito il commento del Presidente di Confindustria Vicenza Luciano Vescovi a seguito dell’annuncio della lista dei ministri.

“Vedremo cosa sarà in grado di fare questa nuova alleanza di Governo, sempre che tutti i passaggi costituzionali si completino. Oggi siamo ancora nel momento delle promesse e del ‘faremo’, che ci interessano fino ad un cento punto anche perché, in tutto questo, non si è mai detto dove si pensa di recuperare le risorse. Da nuove tasse? Da tagli? Magari, quali? Finanziare spesa corrente a debito conto che non sia un’opzione, sarebbe un dramma, specie per i nostri figli.

Il fatto, però, è che l’economia, che incide direttamente sulla qualità della vita delle persone, non aspetta e le questioni aperte rimangono le solite: sulle infrastrutture andiamo avanti? Su energia e rifiuti, due temi interconnesi, facciamo i naïfo interveniamo come fanno da decenni nel resto d’Europa?

Ma soprattutto, per il futuro di questo paese: mettiamo mano al sistema formativo? Lo adeguiamo alle esigenze di chi fa andare avanti l’economia e dei ragazzi che devono, un domani, costruirsi un futuro? Potenziamo gli strumenti per favorire il merito nell’università? La ricerca, pubblica e privata, diventa una priorità per il governo? Tagliamo il cuneo fiscale e lasciamo nelle tasche delle persone qualche euro in più?

Qualcuno del Governo che andrà a formarsi può rispondere a questi quesiti?”