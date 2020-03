Confinamento difficile – 17enne picchia madre: interviene la polizia

Le costrizioni dovute al decreto teso a limitare la diffusione del coronavirus stanno acuendo molte situazioni di conflitto familiare. Ieri sera poco prima delle 23 la polizia è intervenuta in via Gamba a Vicenza, dopo essere stata chiamata da un ragazzino di 14 anni, che riferiva dell’atteggiamento violento da parte del fratello 17enne nei confronti della madre.

Gli agenti delle volanti si sono portati sul posto. Entrati nell’appartamento vi hanno trovato la madre, 52enne veronese e il ragazzo di 14 anni. Hanno riferito che il fratello 17enne, al momento uscito dall’abitazione, aveva reagito male ad un rimprovero della madre in seguito ad un riscontro scolastico negativo del giovane. Quest’ultimo l’aveva colpita con un calcio, aveva distrutto il televisore e strattonato e preso a calci il fratello più giovane. Qualche ora prima, in un altro scatto d’ira, aveva anche colpito la madre al volto con il cellulare. La polizia ha poi verificato che il 17enne non era nuovo a questo comportamento. A gennaio la madre era finita in pronto soccorso.

Poco dopo il figlio maggiore è rientrato assieme al padre, 54enne, separato dalla moglie, che abita poco distante. Aveva un atteggiamento tranquillo ed ha riferito di essere oppresso dalle richieste della madre. Il padre si è reso disponibile ad ospitarlo per la notte.