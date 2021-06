Confartigianato – Lezioni di galateo agli imprenditori della bellezza, nell’anno del covid

La bellezza è anche questione di stile. Imprenditori dei servizi alla persona a “Lezione di galateo” martedì 22 in Villa Godi Malinverni di Lugo

Con Recharge, Confartigianato propone una serie di appuntamenti dedicati agli imprenditori del servizio alla persona, nella loro necessità di “ricaricare le pile” a seguito di anno complesso. Il periodo di incertezza e trasformazione, vissuto durante l’emergenza, ha infatti inciso nei gusti e nelle abitudini della gente, costringendo il parrucchiere o l’estetista a ripensare la propria attività e il modo di proporre i servizi. Chi cura il look delle persone sa quanto è importante ascoltare il cliente, assecondando non solo i trend del momento, ma sempre le richieste individuali e diversificate.

In questo senso, una delle armi che il professionista di bellezza può usare, per rendere più esclusivi i propri servizi, è quella della consulenza di bellezza, che è un mix tra look ed eleganza. Da qui la proposta di un seminario rivolto agli operatori del settore beauty, sul tema “Lezioni di galateo: trasmettere il fascino dell’eleganza con la bellezza” che si terrà martedì 22 giugno, dalle ore 19.30 alle ore 22.00 in Villa Godi Malinverni a Lugo di Vicenza. Ospite della serata sarà Tiziana Busato, docente di cerimoniale e galateo internazionale, che spiegherà ai professionisti di bellezza come poter trasmettere ai clienti nozioni di stile e comportamenti adeguati in ogni circostanza unitamente ai servizi di bellezza. L’iniziativa è promossa da EBAV e l’ingresso è riservato alle imprese del settore, per informazioni: https://www.confartigianatovicenza.it/recharge-si-riparte-2021/, tel. 0444168323.