Confartigianato chiama i fotografi a raccolta

Il 21 gennaio nuovo appuntamento per i Fotografi:

Click to click ospita Roberta Garofalo

Proseguono gli appuntamenti con “Click to Click”, il ciclo di workshop professionali promossi da Confartigianato Vicenza e rivolti ai Fotografi.

La giornata di lunedì 21 gennaio al Centro Congressi di via Fermi a Vicenza (dalle ore 9.00 alle ore 17.30) avrà come ospite Roberta Garofalo fotografa professionista, esperta di ritratto di maternità, bambini e famiglie; nonché presidente di A.I.F.B. (Associazione Italiana Fotografi di Bambini). Durante il workshop la relatrice illustrerà l’importanza della formazione in Italia e all’estero, approfondirà i temi della sicurezza degli spazi di lavoro, affronterà normativa legata alla professione con particolare attenzione legge sulla privacy, e spiegherà quali sono le nuove tendenze stilistiche e i modelli di vendita.