Confagricoltura Vicenza: “Troppe scadenze fiscali, serve una proroga”

Fatture elettroniche, spesometro, esterometro e liquidazioni periodiche Iva. Quattro impegni fiscali concentrati in soli cinque giorni di febbraio: un accavallarsi di scadenze che rischia di mettere in difficoltà le aziende agricole, già oberate di impegni sotto il profilo burocratico.

“Quattro impegni fiscali concentrati in soli cinque giorni sono troppi e inattuabili – sottolinea Enrico Pizzolo, presidente di Confagricoltura Vicenza -. L’accavallarsi delle scadenze fiscali nel mese di febbraio crea forti difficoltà alle imprese del mondo agricolo. Confagricoltura ha inviato una lettera al ministero dell’Economia e delle finanze e all’Agenzia delle Entrate, chiedendo la proroga dal 18 febbraio al 16 marzo per l’invio tardivo delle fatture elettroniche e al 15 aprile per tutti gli altri adempimenti. Ci auguriamo che la nostra richiesta venga accolta, in quanto le procedure telematiche sono sempre più farraginose e comportano un carico burocratico che aggiunge altro lavoro alle ore passate in campagna, caricandoci di ulteriori oneri anche sotto il profilo economico.”.

Per Confagricoltura la scadenza del 18 febbraio per la trasmissione delle fatture elettroniche senza applicazione di sanzioni è impraticabile. Nonostante, dopo i disguidi dei primi giorni, il sistema stia lentamente ingranando, non sono state ancora risolte alcune funzioni operative per il settore, come il processo di autofatturazione degli acquisti da agricoltori esonerati. E si registrano tuttora inefficienze e ritardi dovuti all’implementazione dei flussi dei dati tra le piattaforme delle società di software e il Sistema di interscambio, messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate. La sovrapposizione, a fine febbraio anche dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture attive e ricevute per il quarto semestre 2018 (Spesometro), dei dati delle fatture riguardanti le operazioni con l’estero (Esterometro) e l’invio delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe) aggiungono, infine, evidenti ulteriori difficoltà alle imprese agricole.