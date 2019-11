Conegliano, scompare la 17enne Letizia: “Aveva conosciuto un uomo in chat”

Sono ore di tremenda apprensione per una madre della provincia di Treviso. La figlia 17enne è sparita da domenica e alcune su whatsapp fanno temere che possa essere stata rapita e portata all’estero. Di Letizia Diana David, 17 anni residente a Conegliano, non si hanno più notizie dalla mattinata di domenica 24 novembre. È uscita di casa alle 8.30, dicendo alla madre che stava andando in chiesa. Da lì più nulla. Niente borsa, portafoglio né documenti, riferisce la madre ai microfoni di Treviso Today.

I familiari hanno quindi denunciato la sua scomparsa e le ricerche sono partite immediatamente. Secondo la madre, Ioana Botezatu, si sarebbe allontanata assieme ad un uomo di 27 anni, Bodgan Oprea.

La giovane avrebbe conosciuto l’uomo tramite chat, su whatsapp e avrebbe via via instaurato con lui un rapporto particolare. La madre ha riferito che Letizia voleva anche andare in Germania con lui.

A far temere il peggio, tuttavia, sono le rivelazioni che un amico ha fatto circa l’uomo. La madre, tramite un appello su Facebook, ha riferito: “Un loro amico ci hanno detto che questa persona fa traffico di minori“. Il sospetto quindi è che Bodgan Oprea sia in realtà un adescatore del giro della prostituzione minorile. La madre ha riportato tutto alla Polizia che, ha riferito la stessa, ha avvisato già le unità di frontiera.

“L’unica cosa che voglio – dice disperata la madre – è poter riabbracciare mia figlia”.