Conegliano: regolamento tra bande in piazza, rissa senza esclusione di colpi (video)

Volevano tutti godersi solo una tranquilla giornata in piazza, invece gli avventori dei locali del centro hanno dovuto vivere attimi di paura, quando una banda è arrivata per un regolamento di conti e ha aggredito una persona con mazze e bastoni.

Tutto questo è successo nella giornata di ieri a Conegliano, in piazza Cima, intorno alle 16. Due gruppi di giovani si sono aggrediti a vicenda con violenza, usando bastoni, mazze e corpi contundenti trovati sul posto.

Un gruppo, formato da circa una decina di persone, si è avvicinato a quattro giovani seduti al Caffè Teatro, per poi colpirli con tondini di ferro e sedie, per poi fuggire. I quattro ai tavolini, rimasti sorpresi, hanno avuto la peggio: tre di loro, tutti macedoni, sono rimasti feriti, non in modo grave, mentre il quarto se l’è data a gambe. Polizia, carabinieri e ambulanze sono intervenuti sul posto.