Condannato per ricettazione e false attestazioni: arrestato 46enne vicentino

P.L., vicentino di 46 anni, è stato arrestato ieri pomeriggio per ricettazione e false attestazioni: a suo carico delle condanne definitive per un totale di 2 anni e un mese di carcere, per reati commessi tra il 2010 ed il 2014.

L’uomo è stato raggiunto nella sua abitazione nei pressi dello Stadio Menti dagli Agenti della Questura e, dopo l’identificazione, è stato portato nel carcere berico.