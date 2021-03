Concorso per diventare Marescialli dei Carabinieri: incontri online con gli studenti delle superiori

Scade alle 24.00 di lunedì 15 marzo la possibilità di aderire al Concorso per diventare Marescialli dell’Arma dei Carabinieri.

Il bando, che propone prove selettive al termine delle quali solo i primi 626 partecipanti verranno selezionati per entrare nella Scuola Allievi Marescialli di Firenze, in previsione di un percorso di 3 anni di addestramento – militare e studi universitari -, sarà presentato agli studenti delle classi superiori della provincia di Vicenza nell’ambito di una iniziativa che vede il Comando Provinciale CC di Vicenza e l’Area Legalità e Politiche Giovanili dell’Ufficio Scolastico Provinciale impegnati nella promozione di incontri finalizzati a suscitare interesse nell’elaborazione di percorsi autonomi per i giovani studenti proiettati all’ ”orientamento in uscita” ed in previsione di una loro prossima proiezione nel mondo del lavoro.

Il primo incontro on line è previsto per domani 4 marzo 2021.