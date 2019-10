Concorso nazionale “Pensofuturo”, vince una studentessa di Bassano

“Penso Futuro” è una delle grandi novità dell’edizione della terza edizione di Treviso Creativity Week, il festival promosso da Innovation Future School che unisce creatività, giovani e imprese, finalizzato a promuovere i giovani creativi e gli appassionati innovatori made in Italy. Il concorso di idee dedicato ai ragazzi tra i 15 ed i 19 anni di tutta Italia invitava a ragionare su quattro grandi sfide: ambiente ed energia, innovazione, finanza e economia e infine enogastronomia. Ieri all’Innovation Factory di Electrolux a Porcia, in provincia di Pordenone, si è svolta l’attesissima finale e la giuria ha decretato i nomi dei cinque vincitori, tra questi spicca Arianna Dal Monte, studentessa dell’Istituto tecnico economico e tecnologico “L. Einaudi” di Bassano del Grappa. Arianna ha vinto proponendo una app pensata per valorizzare l’enogastronomia del proprio territorio, in cui si descrive il singolo prodotto, sia nel processo produttivo sia nella fornitura e nel trattamento delle materie prime, affiancando la storia dell’azienda produttrice; inoltre il servizio offre la spedizione a domicilio gratuita per diminuire l’impiego massiccio di mezzi inquinanti. La studentessa oltre ad esser stata premiata con un tablet di ultima generazione ha portato a casa anche una borsa di studio offerta dall’azienda SMC di Villorba (TV), partner di TCW19.

Con lei a salire sul podio dei vincitori: il Team Seeds, per la sfida “Ambiente e Energia”, composto da Andrea Casellato, Letizia Francescato, Giulia Corsi e Leonardo Casucci del Liceo Scientifico L. Da Vinci di Treviso; stesso tema anche per Samuele Stefanello e Ashean Abeysinghe, studenti dell’ITIS Zuccante di Mestre che come Arianna si sono aggiudicati la seconda borsa di studio offerta da SMC; mentre per Enogastronomia & Territorio premiati Brando Rosada e Alessandro, studenti dell’istituto alberghiero Alberini di Villorba (TV) ed infine il Team Easy Market G del liceo artistico statale di Treviso.

Oltre a questi vincitori assoluti, Electrolux ha messo in palio anche un premio speciale che consiste in una visita alla propria fabbrica di Susegana e la partecipazione ad una giornata di formazione. Ecco i vincitori: il Team “Organic Education” del liceo artistico statale di Treviso e il team composto dagli studenti Egezona Voci, Elena Segat, Adrian Obrija e Leonardi Prignano dell’Istituto tecnico Sansovino.