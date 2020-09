Concorsi pubblici, polizia locale, 2 messi notificatori e 1 istruttore bibliotecario

Si sono svolte ieri al Palazzetto dello sport di via Goldoni le preselezioni per i concorsi pubblici per l’assunzione di nove agenti di polizia locale, due messi e un istruttorebibliotecario.

“Non appena sono venuti meno i limiti imposti dai decreti emergenziali, abbiamo riprogrammato le prove, in modo da accelerare la definizione dei concorsi già banditi che ci permetteranno auspicabilmente di far fronte entro l’anno alle scoperture di organico già rilevate con il piano del fabbisogno del luglio 2019” – dichiara l’assessore alle risorse umane.

La preselezione rivolta agli aspiranti agenti di polizia locale (categoria C, tempo pieno e indeterminato) che si è svolta stamattina ha visto la partecipazione di 106 candidati su 303 iscritti che hanno presentato la domanda entro il18 maggio.

I 100 candidati che hanno superato il test potranno accedere il 14 e il 15 settembre alla prova ginnico – sportiva che consisterà in una corsa piana su 1.000 metri e in piegamenti sulle braccia a terra continuativi. Coloro che supereranno tale prova potranno partecipare al corso – concorso della durata di 40 ore con frequenza obbligatoria complessiva non inferiore all’80%. Al termine i concorrenti che avranno raggiunto la percentuale di frequenza prevista, saranno ammessi a sostenere le prove d’esame, due scritte e una orale.

In mattinata si è inoltre svolta la prova di preselezione per i due posti di messo notificatore (categoria giuridica B3, tempo pieno e indeterminato)a cui si sono presentati in 57 su 219 iscritti. I 40 che hanno superato il test affronteranno la prova scritta il 22 settembre.

Infine nel pomeriggio si è tenuta la preselezione per l’assunzione di un istruttore bibliotecario (categoria C, tempo pieno e indeterminato).

Hanno fatto domanda di partecipazione 371 persone e 139 si sono presentati oggi al palazzetto dello sport. Sono stati ammessi alla successiva prova 50 candidati.