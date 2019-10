Concluso il corso per volontari sui disturbi alimentari

Si è concluso oggi il corso per volontari sui disturbi del comportamento alimentare “L’Unione fa la Forza” promosso dall’associazione Midori, in collaborazione con l’equipe del Centro di riferimento provinciale per i Disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso (DCA) dell’Azienda ULSS 8 Berica.

Il corso ha visto un’ampia partecipazione: tra i 35 iscritti erano presenti persone già impegnate con l’Associazione Ozanam in altri reparti ULSS 8 Berica e altre che per la prima volta si sono avvicinate al mondo del volontariato ospedaliero. Tutti i partecipanti si sono dimostrati desiderosi di mettersi in gioco e di ampliare le conoscenze in un ambito, quello dei disturbi del comportamento alimentare, molto delicato e ancora poco conosciuto.

Il corso è stato pensato per dare un’adeguata formazione a persone che potranno, in accordo con l’equipe del Centro provinciale DCA, sostenere i familiari e/o gli utenti nei percorsi di cura (ad esempio con un accompagnamento durante le lunghe fasi di ospedalizzazione, nell’assistenza ai minori, etc.), oppure come affiancamento all’equipe del Centro nelle diverse attività del Day Hospital riabilitativo.

Il Centro, di riferimento per tutta la provincia e le aree limitrofe, opera dal 2004 ed è inserito nella rete veneta dei servizi pubblici per i DCA, tra le prime attive in Italia. Le richieste di presa in carico sono in netto aumento, confermando i dati epidemiologici di un progressivo abbassamento dell’età di esordio della malattia e di un costante aumento nelle richieste di cura. Vista l’età media delle pazienti (17 anni per le utenti del Day Hospital di Vicenza, dove sono però seguite anche bambine di 11/12 anni), viene posta un’attenzione particolare alla presa in carico dei familiari, per le inevitabili ricadute e il pesante carico che la malattia comporta su tutto il nucleo familiare e per i lunghi periodi di trattamento e ospedalizzazione che talvolta sono necessari.

Il Centro opera in modo stretto e continuativo con l’associazione Midori, promotrice di questo corso di formazione e da anni attiva nell’opera di sensibilizzazione ed educazione sulla tematica dei disturbi del comportamento alimentare e che anima un gruppo di auto mutuo aiuto e uno sportello gratuito rivolto alla popolazione. Sempre l’Associazione Midori il 29 e 30 novembre organizzerà a Vicenza il Forum regionale sui Disturbi del Comportamento Alimentare, un importante appuntamento nato per volontà dalle associazioni familiari e giunto alla quarta edizione, organizzato in collaborazione con l’Azienda ULSS 8 Berica. Il titolo di questa edizione sarà “La sfida del cambiamento, lavorare con le famiglie nei disturbi del comportamento alimentare”.