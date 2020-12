CONCIA, PRONTA NUOVA SPERIMENTAZIONE PER SMALTIMENTO FANGHI

Presentato in questi giorni il Piano Sperimentale per una nuova soluzione al problema dello smaltimento dei fanghi di origine conciaria prodotti dall’impianto di depurazione di Arzignano gestito da Acque del Chiampo.

“Sono soddisfatta perchè alcuni mesi fa ho chiesto ad Acque del Chiampo di propormi un piano di innovazione e ricerca per una soluzione al problema dei fanghi” – aggiunge il Sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua – “e la risposta è questo Piano di Sperimentazione che si sostanzia in una ventina di punti da sviluppare e che riguardano sei questioni di fondo: la riduzione della quantità di fanghi, la riduzione del cromo, il recupero del pelo, la riduzione dei PFAS, la riduzione dei solfuri e l’allungamento della vita della discarica. Credo sia importante per il futuro dell’economia della nostra Valle e per quello del comparto della concia che Acque del Chiampo continui a lavorare sul piano del miglioramento dell’innovazione e della ricerca in sintonia con gli obiettivi che ci siamo dati”

“C’è stato indubbiamente un cambio di passo in Acque del Chiampo” conclude il consigliere delegato all’Ambiente della Provincia di Vicenza e sindaco di Chiampo, Matteo Macilotti, – “perchè per la prima volta la società di Arzignano finanzia una serie importante di sperimentazione fatte a piè di fabbrica nell’annoso tema della depurazione e del riciclo dei fanghi. Per migliorare la qualità del fango bisogna togliere sostanze che sono presenti attraverso dei sistemi di recupero e queste sperimentazione hanno l’obiettivo di migliorare la qualità del fango e di diminuirne la quantità. E’ un’operazione che ha un profondo valore da un punto di vista pratico, ma anche etico perchè vedono il fango non solo come uno scarto ma anche come una sostanza da recuperare. Speriamo di mettere le sperimentazioni a sistema prima possibile”

“Avvieremo delle prove sperimentali nei prossimi due anni” – dichiara il consulente tecnico di Acque del Chiampo, Walter Formenton, – “e riguarderanno almeno set

te tecniche che porteranno alla diminuzione della produzione di fanghi sia per via diretta, presso l’impianto di depurazione, sia in via indiretta, nelle aziende conciarie.

Avremo tre sperimentazioni che riguarderanno in particolare il trattamento termico dei fanghi, quindi la loro distruzione con produzione di energia, che verranno svolte in impianti pilota all’interno della regione ma fuori dal territorio dei comuni soci di Acque del Chiampo.