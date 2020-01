Concessi al Comune tutti i mutui richiesti

Sono 43 i mutui che il Comune ha chiesto alla Cassa depositi e prestiti nell’anno 2019 e che sono stati concessi.

Un en plein che giunge a conclusione del 2019 e che conduce verso un 2020 ottimistico sul fronte dei lavori previsti che toccano i diversi servizi comunali.

Tra i progetti finanziati a mutuo ci sono i lavori alle scuole (840 mila euro circa), alle strade, ai marciapiedi e alle piste ciclabili (1 milione e 405 mila euro circa), il restauro del campanile della chiesa dei Santi Faustino e Giovita (230 mila euro) e di porta Santa Croce (250 mila euro), la copertura di Palazzo Trissino (300 mila euro). Inoltre interventi alle alberature (100 mila euro circa), giardini scolastici e parchi gioco (200 mila euro circa), oltre che agli impianti sportivi (227 mila euro circa). E poi ancora lavori alle ex Serre di parco Querini (300 mila euro), al mercato ortofrutticolo (200 mila euro), per l’abbattimento delle barriere architettoniche (450 mila euro circa) e per i musei (390 mila euro).

“E’ motivo di soddisfazione e di orgoglio aver ottenuto la concessione dell’intero programma di mutui chiesti alla Cassa depositi e prestiti – dichiara il sindaco Francesco Rucco -. Apriamo con una notizia positiva il 2020 con l’intento di rispettare la nostra tabella di marcia. Ringrazio pertanto tutti gli assessori della mia squadra di governo, i dirigenti e tutto il personale per l’impegno, la capacità e la costanza che hanno consentito il raggiungimento dell’obiettivo, nonostante le forze in servizio siano ridotte in attesa di un auspicato incremento che avverrà (governo giallorosso permettendo) a conclusione dei concorsi pubblici banditi. Questo risultato – prosegue il sindaco – va a smentire le “Cassandre” tra le fila della minoranza che qualche mese fa avevano previsto la perdita di diversi milioni a discapito della città. Questo non è avvenuto e spero che i cittadini ne siano felici”.