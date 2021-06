Concerto Andrea Bocelli a Marostica, nuovo rinvio al 2022

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Il concerto di Andrea Bocelli, in programma il 15 settembre 2021 in Piazza Castello a Marostica, sarà rinviato al 14 settembre 2022. In accordo con la produzione dell’artista, la annuncia l’organizzatore, DuePunti Eventi, costretto a rinviare di nuovo dopo lo spostamento dal 2020 al 2021, a causa della pandemia.

“Abbiamo atteso fino all’ultimo per sondare ogni spiraglio di apertura verso una situazione di piena normalità – dichiara Valerio Simonato, titolare di DuePunti Eventi – ma le attuali disposizioni anti- Covid non permettono di accogliere il numeroso pubblico del concerto, con più di 4.000 spettatori attesi. Prima dello stop ai concerti a causa dell’emergenza sanitaria, l’evento aveva infatti già venduto il 90% dei biglietti disponibili. Il pubblico di Andrea Bocelli è un pubblico internazionale, che arriva da ogni parte del mondo, pianificando viaggio e soggiorno. Abbiamo dovuto prendere una decisione”.

E prosegue: “Non sarà un anno senza musica, anzi! Propria a Marostica siamo ripartiti con una nuova edizione del festival che a luglio ospiterà, in sicurezza, importanti nomi nazionali ed internazionali. Un bel cartellone che spazia dalla musica d’autore al rock, dal musical alla canzone leggera, con Ben Harper, Francesca Michielin, Piero Pelù, Colapesce e Dimartino, Gianni Nannini e tanti altri…”.

Il concerto di Andrea Bocelli, atteso a Marostica con coro e orchestra in un repertorio di celebri arie d’opera e delle sue hit più famose, andrà quindi ad arricchire lo straordinario cartellone del settembre marosticense, che accoglie anche la celebre Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi, riprogrammata anch’essa a causa della pandemia ai giorni 9,10 e 11 settembre 2022.

I biglietti del concerto di Andrea Bocelli già acquistati rimangono validi per la nuova data del 2022.