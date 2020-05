Con una roncola nel Palazzo di Giustizia: denunciato avvocato

I Carabinieri della Stazione di Vicenza, hanno denunciato ieri, per porto abusivo di arma un avvocato del Foro di Padova residente nel padovano. Il legale in mattinata si è recato nel Palazzo di Giustizia del capoluogo, in quanto difensore di fiducia di una persona imputata in un processo per lesioni, e mentre si trovava nell’aula C in attesa dell’udienza è stato notato dalle persone presenti avere con sé una roncola. Immediatamente sono stati avvisati i Carabinieri che quotidianamente svolgono il servizio di vigilanza nel Palazzo di Giustizia che hanno recuperato l’oggetto.Il legale ha giustificato il possesso riferendo che doveva esibirlo al Giudice per la ricostruzione dei fatti in processo, senza aver preavvisato di questo il personale di vigilanza presente all’ingresso.La roncola è stata sequestrata; spetterà all’Autorità Giudiziaria valutare i provvedimenti da adottare.