Con una gru contro la cassa del distributore di benzina

Ladri con la gru contro le colonnine dei distributori di carburante in azione, ieri sera, a Thiene. I vigili del fuoco sono intervenuti per il danneggiamento della cassa automatica.



Arrivati dal locale distaccamento dei volontari e da Schio, gli operatori hanno messo in sicurezza la stazione di servizio, le cui colonnine sono state divelte con il braccio della gru, utilizzata come ariete.

Il mezzo da cantiere ha subito danni al circuito idraulico con una perdita copiosa di olio, che si è riversato sul piazzale. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Thiene per le indagini. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono iniziate alle ore 20.45 e terminate alle 23.00 circa.

(ANSA).