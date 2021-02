Con un martello rubava nelle auto in sosta: fermato ladro “seriale”

Ieri, alle ore 13:20, in Viale Ferrarin, una segnalazione ha consentito a una Volante di intercettare un uomo già responsabile, da alcuni giorni, di alcuni furti a passanti o auto in sosta. Ieri al momento del fermo aveva con sè un martello frangivetri, con il quale avrebbe infranto i vetri di alcune auto in sosta. Perquisito, gli Agenti hanno recuperato un cellulare provento di furto ed una chiavetta AIM restituita al legittimo proprietario. L’uomo, E. A. A. tunisino dell’83, è stato pertanto denunciato per ricettazione e possesso di oggetti atti allo scasso.