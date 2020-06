Con un coltello in auto: denunciato

Il 6 giugno, nel corso della serata, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza hanno denunciato per porto abusivo di arma, G.M, 23enne, residente a Vicenza. L’uomo, sottoposto a un controllo di routine in viale D’Alviano mentre si trovava alla guida della propria auto, è stato trovato in possesso senza giustificato motivo di un coltello della lunghezza complessiva di 22 centimetri, sottoposto a sequestro ed è stato accompagnato presso gli uffici del Comando Provinciale e al termine delle formalità di rito rimesso in libertà. L’Autorità Giudiziaria berica, informata dell’accaduto, valuterà i conseguenti provvedimenti da adottare.