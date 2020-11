Con lo skate va a prendere sigarette di notte: multato

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Continuano i controlli delle forze dell’ordine durante gli orari di coprifuoco.

Nella notte un vicentino di 30 anni è stato sorpreso dagli agenti delle volanti di Vicenza mentre stava procedendo verso il centro di Vicenza da Corso Padova su uno skateborard. Si è giustificato dicendo che stava andando a prendere le sigarette. E’ stato multato per 400 euro.

Doppia multa da 533 euro invece a due cittadini rumeni che si trovavano in macchina assieme alle 12.30 in viale D’Alviano pur non essendo congiunti e senza mascherina.