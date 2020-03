In Italia è successo quello che era accaduto in Cina con le restrizioni imposte dal governo: lo smog è diminuito. Soprattutto nelle zone più inquinate. Dopo quasi un mese di restrizioni, zone rosse e chiusure di scuole e attività imposte dal coronavirus, l’inquinamento nel nord Italia è decisamente calato, come si vede nella foto pubblicata ieri da uno studioso della Nasa.