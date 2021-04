Con l’auto nella scarpata: 89enne incastrato tra le lamiere (FOTO)

Poco dopo le 16, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Faedi Cima a Chiampo per un’auto finita fuoristrada, 6 circa metri sotto il piano stradale: ferito un anziano. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza l’auto posizionata su un fianco, estraendo l’uomo rimasto incastrato nella Fiat Panda. L’anziano, 88enne, è stato stabilizzato dal personale sanitario del SUEM e trasportato fino al piano stradale per essere trasferito in ambulanza in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con il recupero dell’auto da parte del soccorso stradale.