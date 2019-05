Fugge al controllo e si schianta: era senza patente da 6 anni

Una fuga dai Carabinieri che si è trasformata in uno schianto: un 44enne volto già noto alle forze dell’ordine ha tentato così di scappare dalle forze dell’ordine che, quando l’hanno soccorso, hanno scoperto che l’uomo non aveva più la patente, perchè scaduta, da ben 6 anni. L’incidente è avvenuto alle 8:20 di stamattina, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via della Scola a Vicenza per un’automobile finita rovesciata nel fossato dopo la perdita di controllo dell’autista: coinvolto anche il passeggero. I pompieri accorsi da Vicenza, hanno messo in sicurezza il mezzo mentre i due occupanti, erano già usciti aiutati dal personale di una pattuglia dei Carabinieri in transito lungo la via. Le due persone sono rimaste ferite lievemente.