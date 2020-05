Con la moto nel dirupo: grave

Poco dopo le 17 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada Sp 349 in via Ghertele a Roana per un centauro finito in un dirupo, dopo aver perso il controllo della moto. I pompieri arrivati da Asiago, hanno raggiunto il motociclista nel greto di un torrente e dopo il primo soccorso dei sanitari del Suem, hanno trasportato l’uomo fino all’elicottero di Verona emergenza, che ha trasferito il ferito in codice rosso in ospedale.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro.