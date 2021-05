Con la moto contro un’auto sulla SP 148: un ferito grave, traffico in tilt

Incidente intorno alle 15 di venerdì 28 maggio. La Polizia Locale Nord Est Vicentino è intervenuta a Sandrigo lungo via Piave sulla SP 148.

Coinvolti due veicoli: una Ford Focus condotta da D. V. L. 29enne trevigiano, ed una moto Bmw condotta da S.D 56enne vicentino.

Il motociclista stava percorrendo via Piave proveniente da Dueville con direzione Bassano del Grappa. Giunto all’altezza di un accesso privato ubicato alla sua destra non è riuscito ad evitare l’impatto con la Ford Focus che si era immessa nella sede stradale proveniente dal luogo privato.

L’impatto ha fatto cadere al suolo il motociclista procurandogli serie ferite. Sul posto è intervenuta inizialmente un’autoambulanza che successivamente è stata raggiunta da un secondo mezzo di soccorso – auto medica partita dall’ospedale di Vicenza.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino, rispettivamente una del Distaccamento di Sandrigo e una del Distaccamento di Monticello Conte otto, per compiere il rilievo del sinistro e la regolazione del traffico che ha visto pesanti rallentamenti in quanto è stato necessario chiudere la strada per consentire ai sanitari di compiere tutte le operazioni di soccorso, prima di spostare il conducente infortunato. Veniva successivamente predisposto un senso unico alternato per consentire l’intervento di carro attrezzi per rimuovere entrambi i veicoli, oltre all’intervento della ditta convenzionata “Sicurezza e Ambiente” per le operazioni di pulizia delle sede stradale da chiazze di sangue e detriti dei mezzi. Al termine delle operazioni, la strada veniva riaperta alla normale viabilità.