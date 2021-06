Incidente mortale oggi per un uomo di 57 anni di Recoaro: l’uomo è morto con la sua moto in via Filzi, a San Quirico di Valdagno. In una curva, il motociclista ha toccato un’auto in sosta e ha perso il controllo della moto. L’uomo è finito a terra e al Suem è parso subito molto grave, poi è spirato prima di arrivare all’ospedale.