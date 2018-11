Con la Mini contro lo scooter: 23enne ferito

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Martedì pomeriggio verso le 17.15 a Zanè, il conducente del ciclomotore PIAGGIO Zip, B.A. maschio di 23 anni residente a Zanè stava percorrendo la SP 349 da Piovene Rocchette con direzione Zanè. All’incrocio con un’area privata adiacente a Via M.te Cimone, usciva una autovettura Mini condotta da B.M. maschio di 24 anni residente a Cogollo del Cengio, chee svoltava a sinistra senza avvedersi del sopraggiungere del ciclomotore condotto dal B.A. , e lo colpiva. Il conducente del ciclomotore ha perso il controllo del veicolo ed ha impattato contro l’autovettuta che lo precedeva, una Renault Scenic condotta da M.E. donna 52enne residente a Thiene. Il conducente del ciclomotore è stato trasportato con urgenza dapprima a Santorso e poi Vicenza, anche se cosciente.

Sul posto per i rilievi la Polizia Locale Nord Est Vicentino con due pattuglie di cui una di supporto. Traffico rallentato durante i rilievi.