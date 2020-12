Con la mascherina abbassata in chiesa: mandato fuori

Si trovava in chiesa ma pur indossando la mascherina, il dispositivo non gli copriva il naso come previsto dai protocolli sanitari. E così, come racconta dalle pagine de Il Gazzettino di oggi, il 58enne Roberto P. di Salgareda nel trevigiano, è stato mandato fuori. Gli si è infatti avvicinato uno dei volontari che sorvegliavano la chiesa durante la messa e l’ha invitato a coprire bene anche il naso. L’uomo gli ha risposto che non poteva perché non non voleva respirare l’anidride carbonica che emetteva con la sua respirazione. “Dato che non mi coprivo pure il naso, l’addetto mi ha invitato a uscire, cosa che ho fatto” – conclude l’uomo.