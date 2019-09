Con la droga nelle mutande e in casa più di 5.000 euro in contanti

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Ieri sera a Schio in Via Vecellio i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti IGUMBOR ONUWA SAMSON, nigeriano di 20 anni domiciliato a Schio, nullafacente, incensurato.

NeIl giovane è stato sottoposto ad un controllo da parte di una pattuglia perchè ha adottato un atteggiamento sospetto alla vista dei militari ed è stato trovato in possesso di 45 dosi di cocaina e 5 di eroina, nascoste all’interno dei boxer. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso inoltre di rinvenire e sequestrare: 2 dosi di eroina, 7 telefoni cellulari di ultima generazione; materiale atto al confezionamento; la somma contante di 5.260 euro, presunto provento dello spaccio.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Vicenza. I materiali sequestrati verranno analizzati per poter risalire alla rete di acquirenti ed altri spacciatori.