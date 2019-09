Con la droga nascosta nei boxer: nigeriano fermato a Schio

Venerdì pomeriggio a Schio, in Via Marconi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Ebka Nwaiwu nato in Nigeria, 27 anni, domiciliato a Schio, nullafacente, pregiudicato.

Nei fatti l’uomo individuato sulla base di informazioni raccolte su di lui e per frequentazioni con soggetti conosciuti alle forze dell’ordine, a seguito del controllo è stato trovato in possesso di: 7 dosi di cocaina e 17 di eroina, il tutto nascosto nei boxer.

Il rinvenimento della droga ha fatto scattare la perquisizione domiciliare, a seguito della quale sono stati rinvenuti nel suo armadio: 23 ovuli di eroina, 26 di cocaina, 441 grammi di sostanza da taglio, 5 cellulari, 1 notebook, 1 bilancino e 4.160 euro.

I reperti sono stati sequestrati e sottoposti ad analisi per individuare la rete degli acquirenti, mentre il soggetto è stato associato alla Casa Circondariale di Vicenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.