Con la droga in auto: fermato e segnalato

Verso le ore 17 di ieri una pattuglia in Via Astichelli a Montecchio Precalcino ha controllato un’auto con a bordo un uomo residente a Zugliano.

Visto il suo stato di agitazione, gli agenti hanno perquisito, e rinvenuto, in una spazzola leva pelucchi, 1 involucro di cellophane con 3 grammi di cocaina. In casa sono stati poi rinvenuti 1,53 di marijuana, 0,89 di hashish e 1,02 di eroina oltre ad un grinder e ad un bilancino. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura.