Con la cocaina in tasca: denunciato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nel pomeriggio del 21 settembre, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, J.O.O. 28enne di nazionalità nigerina, in Italia senza fissa dimora.

L’extracomunitario, sottoposto ad un controllo di routine in via N. Tommaseo, è stato trovato in possesso di 8 involucri, adeguatamente confezionati, contenenti complessivamente 1,50 grammi di cocaina, che sottoposti a sequestro.

L’immigrato, al termine delle formalità di rito, veniva rimesso in libertà in attesa dei provvedimenti che saranno adottati dall’Autorità Giudiziaria.