Con il camper in sosta presso un distributore di benzina vicentino: multato padovano

Stava in un’area di servizio con il suo camper, svuotando le acque dello stesso: è stato multato sia per questo che per essere lontano dal suo domicilio e aver quindi violato il decreto di contenimento del coronavirus P.G., 50 enne di Padova, trovato ieri pomeriggio intorno alle 15 da una voltante presso un distributore di benzina in strada Bertesina. Le sue motivazioni senza riscontro? L’uomo ha detto di lavorare come autista per una società di trasporti della città, di aver la casa di Padova distrutta e di vivere in camper, nonchè di essere stato autorizzato dal titolare del distributore ad essere in loco.