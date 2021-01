Con i nuovi criteri il Veneto sarà arancione?

Sale l’attesa per la conferenza stampa di Zaia oggi. Il Veneto sarà zona arancione? Così pare, ormai visti i nuovi criteri fissati dal Governo sulla base delle indicazioni del Ministero della salute e dell’Iss Istituto superiore di sanità, che guardano al numero di nuovi casi positivi ogni 100 mila abitanti registrati in ciascuna Regione. E quindi sabato e domenica sarà come noto area arancione ovunque, ma nel nuovo decreto legge pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale è sancito che poi “fino al 15 gennaio il Ministro della salute con propria ordinanza applica a una o più regioni nel cui territorio si manifesta un’incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti” proprio quei vincoli della zona “ arancione” o “rossa”, a seconda del grado di rischio: se una regione è collocata in “scenario 2” con livello di rischio moderato o superiore, scatta l’ arancione. Se è in “scenario 3” con livello di rischio moderato o superiore, è fascia rossa.