Con coltello e catena minaccia i clienti di un supermercato: denunciato

VICENZA: denunciato dai Carabinieri un extracomunitario per porto abusivo di oggetti atti ad offendere

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nella serata di ieri, hanno denunciato per porto abusivo di arma, R.Y., 42enne di nazionalità algerina residente in città.

L’uomo, sottoposto ad un controllo di routine nel parcheggio del supermercato Prix di via Carso, è stato trovato in possesso di un coltello e di una catena con le quali, poco prima, aveva minacciato per futili motivi il personale del punto vendita ed i clienti.

L’Autorità Giudiziaria Berica, informata dell’accaduto e del conseguente sequestro di quanto rinvenuto, valuterà quali provvedimenti assumere nei suoi confronti.