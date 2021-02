Con bob e slittini sul sacrario del Grappa, scoppia la polemica

Era accaduto poche settimane fa ed è accaduto di nuovo, oggi, che la gente si sia riversata addirittura nella zona sacra del Grappa con bob e gommoni per slittare sulla neve. A darne notizia è un infuocato post di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, che poi ha anche aggiornato il popolo social avvisando che dei Militari hanno allontanato gli sprovveduti con bob e gommoni : “Senza parole, e non è la prima volta, di certo non sarà nemmeno l’ultima, ma non si possono vedere persone che portano i bimbi a scivolare col bob o slittino in un cimitero, dove forse riposano anche i nostri nonni e bisnonni..No, non si puó vedere perchè se il Veneto oggi è une delle più belle e ricche regioni è anche grazie a chi ha combattuto per noi!Ci vuole RISPETTO !Comunque sciare, bob, slittini e qualsiasi cosa che fate e che potrebbe danneggiare sia materialmente questo luogo sacro oppure ad esempio rompere il silenzio è sanzionabile, e non i se 50 euro fideve !Foto Renato Castellan”.