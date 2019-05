Con Bimbingioco lo sport è un gioco da bambini

Accanto alle già avviate Festa dello Sport e Thiene in Corsa,e al nuovo Karting in Piazza, oggi per educare i bimbi della scuola primaria al gioco-sport e al movimento arriva, dopo il successo del 2018, la seconda edizione di Bimbingioco.

L’evento è realizzato dall’Assessorato allo Sport in collaborazione con gli Istituti Scolastici Comprensivo di Thiene, S. Dorotea e Patronato S. Gaetano.

“Nell’ambito della Giornata Nazionale dello Sport, che si celebra il 2 giugno – spiega Giampi Michelusi, Assessore allo Sport e al Tempo Libero – partiamo proprio dai bambini per proporre l’importante ruolo educativo e di benessere fisico trasmesso a chi pratica qualsiasi disciplina sportiva. Una prerogativa alla quale non si può prescindere, che alimenta la volontà di stare all’aperto in maniera giocosa, lontano dalle insidie che ci vengono propinate quotidianamente”.

La manifestazione è riservata agli oltre 500 alunni delle classi prime e seconde e si svolgerà venerdì 31 maggio 2019, dalle 9.15 alle 11.30, sul “green” dello Stadio Miotto, con eventuale “recupero” mercoledì 5 giugno in caso di maltempo.

I bimbi verranno suddivisi in quattro grandi squadre e praticheranno giochi non competitivi allestiti dalle insegnanti. Una delle postazioni sarà, invece, curata dagli Amici Pompieri del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Thiene, presenti con l’attività didattica “Pompieropoli”.

Il divertimento è assicurato a tutti, così come la merenda offerta dagli sponsor Latterie Vicentine, Centrale del Latte ed Emisfero Zanè.Il cappellino è donato da FIDAS. I materiali per i giochi sono stati offerti da Decathlon Thiene e da Magazzini Munari Thiene.

La conclusione della manifestazione sarà affidata ad un paracadutista degli Skydive Thiene che atterrerà allo stadio portando un messaggio ai bambini.

All’organizzazione della manifestazione collaborano la Croce Rossa di Thiene, il Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile una classe seconda dell’indirizzo Sociale dell’Ipsia “Garbin” per ausilio nelle attività.

L’attività è stata presentata al CONI nel novero delle iniziative proposte dall’Amministrazione Comunale ai cittadini per la Giornata Nazionale dello Sport, assieme alla rassegna di Thiene Sport Estate, iniziata nei giorni scorsi e che farà muovere, fino a settembre, centinaia di thienesi, gratuitamente, nelle palestre e nei parchi cittadini.