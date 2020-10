Con “Asiago Foliage” si celebrano i colori dell’autunno in Altopiano

Il foliage ad Asiago è uno spettacolo assolutamente da non perdere, un evento che si ripete tutti gli anni quello del foliage con i suoi colori e suoi profumi autunnali. Uno spettacolo da non perdere che viene celebrato con “Asiago Foliage”, l’evento realizzato in collaborazione con l’Assessorato al Turismo della Città di Asiago, da sabato 17 a domenica 18 ottobre. Il pubblico avrà l’occasione di vivere la magia di un territorio unico, quello dell’Altopiano dei 7 Comuni, di scoprire e fotografare luoghi affascinanti, fare passeggiate guidate per esempio fino a Cima Ekar e Val Forbice, percorsi per tutta la famiglia, realizzati in collaborazione con Asiago Guide e Guide Altopiano.

“L’Altopiano più esteso d’Europa in autunno incanta tutti e diventa un vero e proprio quadro con le montagne che si colorano di mille sfumature che vanno dal giallo al rosso, fino all’arancio e all’oro – afferma l’Assessore al Turismo del Comune di Asiago, Nicola Lobbia – I boschi si saturano di colori, l’aria si fa più frizzante, le giornate si accorciano e i raggi del sole regalano al panorama sfumature uniche. Una proposta di turismo esperenziale che offre ai turisti di vivere il nostro territorio, conoscerne le tradizioni e scoprire paesaggi unici”.

Una festa d’autunno che coinvolgerà tutta Asiago, dai negozianti ai ristoratori, dagli artigiani agli animatori. Le attività commerciali proporranno addobbi a tema, ricette, oggetti per la casa e prodotti realizzati con zucche, castagne, funghi. Non mancheranno i laboratori creativi, sensoriali e scientifici per ogni età, l’occasione per allenare la propria manualità, scatenare l’immaginazione, giocare con suoni, colori, consistenze. Ci saranno inoltre le performance con gli artisti di strada, musica e danza, ed ancora spettacoli teatrali realizzate in collaborazioni con le associazioni altopianesi.

Per il programma completo di Asiago Foliage collegarsi ai canali social “Visit Asiago” e “Asiago Foliage”.