Con Aiuto Digitale consulenze gratuite ai negozianti, agli artigiani, alle aziende

Aiuto Digitale è la nuova iniziativa promossa da Davide Dal Maso, giovane vicentino esperto di social media, che offre supporto gratuito ai negozianti, agli artigiani, alle aziende in difficoltà a seguito dell’emergenza Coronavirus.

L’iniziativa consente di offrire un’opportunità a tanti professionisti che in questo periodo sono costretti a tenere chiuse le aziende, i negozi, i laboratori. L’amministrazione comunale di Vicenza plaude a questa attività ideata da Dal Maso che offre gratuitamente la sua preziosa consulenza per la riconversione digitale delle attività, in modo da poter mantenere il contatto con il cliente anche in questa difficile fase. Inoltre la formazione sarà sicuramente utile anche alla fine dell’emergenza, perchè rappresenta un nuovo modo per interfacciarsi con la clientela. Chi approfitterà di questa opportunità avrà la possibilità di guardare al futuro con una differente prospettiva.

Un team di professionisti del digitale, guidati da Davide Dal Maso, è a disposizione per offrire una consulenza gratuita di 30 minuti, in videochiamata, a chi è un libero professionista, ha un negozio o una azienda locale e vuole rilanciarsi attraverso il web, i social, i pagamenti digitali e varie strategie di comunicazione.

Sono già oltre 60 le attività che ne hanno beneficiato a livello nazionale, di cui almeno una trentina riguardano la città e la provincia di Vicenza, anche perché l’iniziativa sta coinvolgendo i professionisti di tutta Italia.

Tra coloro che hanno usufruito della consulenza di Aiuto Digitale ci sono un centro estetico che spedisce i prodotti ai propri clienti, un pastificio che ha iniziato a fare consegne a domicilio, un negozio che ha migliorato la sua visibilità su Google.

Contatti: progetti@davidedalmaso.net