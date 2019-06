Comune e Provincia: “I 19 milioni per la linea Filobus non sono a rischio”

“I 19 milioni di euro destinati all’acquisto dei mezzi del progetto filobus legato allo sviluppo dell’alta velocità-alta capacità non sono a rischio. Tantomeno è nostra intenzione perderli”. Lo dichiarano in una nota congiunta Comune di Vicenza e Provincia di Vicenza precisando che il progetto Filobus significa coordinare due diversi finanziamenti, quello dell’AVAC (infrastruttura) e quello del MIT (filoveicoli): operazione complessa che richiede attento lavoro di affinamento della convenzione con il MIT.

Nelle prossime settimane ci sarà un incontro a Roma per discutere con i dirigenti del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Non ci sono stati “stop” né da parte del Comune, né da parte della Provincia, né manca la volontà di portare avanti il progetto. Progetto che, ricordo, deve essere costruito da zero, considerato che in questo senso nulla abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione. Un progetto di questo genere, che inciderà sulla mobilità cittadina, non può essere improvvisato e, per questa ragione, richiede tempo.

La nota arrivata dal Mit non va così letta come un ultimatum né come un rischio reale di perdere il finanziamento, piuttosto come un invito a proseguire sulla strada già intrapresa. Da parte nostra stiamo lavorando per raggiungere l’obiettivo nei tempi stabiliti.