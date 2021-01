Comune e Provincia di Vicenza vendono fondo rustico Valproto

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Si è conclusa positivamente la gara per la vendita dell’ex fondo rustico di cui il Comune di Vicenza era proprietario assieme alla Provincia di Vicenza in località Valproto, a Quinto Vicentino.

Il fondo è costituito da un fabbricato di 370 metri quadrati su un terreno di 4.386 metri quadrati.

Il prezzo a base d’asta era di 138.600 euro.

Il privato che si è aggiudicato la gara ha offerto 152.100 euro che saranno equamente divisi tra Comune e Provincia, ciascuno proprietario del 50% dell’immobile.

“In un periodo particolarmente difficile per il mercato immobiliare – dichiara l’assessore al patrimonio Roberta Albiero – Comune e Provincia hanno messo a segno una vendita che ci auguriamo sia di buon auspicio per tutti. Nelle prossime settimane, di pari passo con la definizione del bilancio di previsione, metteremo a punto il nuovo piano delle alienazioni comunali che si inserisce nel disegno che l’amministrazione sta tracciando per la città di domani”.