COMUNE DI VICENZA – Il servizio “Consegna atti” lascia viale Torino e ritorna a Palazzo Trissino

Il servizio “Consegna atti” lascia viale Torino e ritorna a Palazzo Trissino

Nell’ambito del piano di trasloco degli uffici comunali dal Front Office di viale Torino annunciato nei giorni scorsi dall’amministrazione, il servizio “Consegna atti” rientra fin dai prossimi giorni a Palazzo Trissino.

Il servizio, noto anche come “Casa comunale” in quanto si occupa di custodire e consegnare al cittadino atti giudiziari e amministrativi che non sono stati notificati a domicilio per l’assenza dell’interessato, traslocherà da viale Torino venerdì 30 novembre. Quel giorno, pertanto, l’attività sarà sospesa per riprendere lunedì 3 dicembre al piano terra di Palazzo Trissino, in corso Palladio 98, con i consueti orari, ovvero da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 16.30 alle 18.

Per maggiorni informazioni sul servizio: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42722,45806